Олимпийское испытание зноем

Гостей летней Олимпиады в Токио 2020 г. может ожидать серьёзное испытание зноем. Этого опасаются в оргкомитете игр. В преддверии соревнований в Японии экспериментируют с различными технологиями спасения людей от перегрева в экстремально жаркую погоду. Сотрудники оргкомитета говорят, что всерьёз опасаются за здоровье иностранных гостей, особенно в местах наибольшего скопления людей
Олимпийские игры в Токио 2020 г. открываются 24 июля. Воздух в японской столице в это время года обычно прогревается до 30 градусов. Такая погода была в Пекине на Олимпиаде 2008 г.