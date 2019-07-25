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Олимпийское испытание зноем

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 Андрей Позняков 
Олимпийское испытание зноем
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Гостей летней Олимпиады в Токио 2020 г. может ожидать серьёзное испытание зноем. Этого опасаются в оргкомитете игр. В преддверии соревнований в Японии экспериментируют с различными технологиями спасения людей от перегрева в экстремально жаркую погоду. Сотрудники оргкомитета говорят, что всерьёз опасаются за здоровье иностранных гостей, особенно в местах наибольшего скопления людей

Если людям придется стоять в длинной очереди перед контролем безопасности, возникнет высокий риск получения теплового удара. Сегодня вместе с отделом безопасности мы подготовили модель пункт контроля в реальном масштабе и попросили добровольцев сформировать очередь, чтобы можно было рассчитать, насколько будет жарко и стоит ли использовать тенты.
Хадемаса Накамура
сотрудник оргкомитета Олимпиады Токио-2020

Олимпийские игры в Токио 2020 г. открываются 24 июля. Воздух в японской столице в это время года обычно прогревается до 30 градусов. Такая погода была в Пекине на Олимпиаде 2008 г.

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