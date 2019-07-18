"Гиганты" будут платить налоги там, где зарабатывают

Крупные международные компании, такие как Google, Amazon и Facebook, должны платить налоги в тех странах, в которых они зарабатывают деньги, даже если их офисы находятся в других государствах. Такое решение приняли министры финансов стран "большой семерки" и главы национальных Центробанков.

"Представители "семерки" договорились о минимальном налогооблажении частных компаний. Страны подтвердили свою решимость положить конец агрессивной налоговой конкуренции между государствами, покончить с налоговым демпингом и агрессивной оптимизацией некоторых компаний, которые могут придумать, как уклониться от уплаты налогов", - заявил министр финансов Франции Брюно Лё Мэр.

Участники встречи согласились с тем, что криптовалюта должна регулироваться максимально жестко. Особое внимание министры уделили так называемым стэйблкоинам – криптовалюте, которая не подвержена волатильности. К их числу относится Libra, которую Facebook планирует запустить в обращение в следующем году.

Сегодняшний день стал шагом на пути к согласованному на международном уровне регулированию стэйблкоинов. Речь не идет о том, чтобы бездумно подавлять инновационные концепции - мы открыты для технологических разработок, а стэйблкоины дают возможности для экономического процветания. Поводов для беспокойства нет, но нужно быть бдительными Йенс Вайдман Глава Федерального банка Германии

Министры призвали Facebook к соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег и потребовали от интернет-гиганта обеспечить безопасность транзакций и защиту пользовательских данных.