"Гиганты" будут платить налоги там, где зарабатывают

Крупные международные компании, такие как Google, Amazon и Facebook, должны платить налоги в тех странах, в которых они зарабатывают деньги, даже если их офисы находятся в других государствах. Такое решение приняли министры финансов стран "большой семерки" и главы национальных Центробанков.
"Представители "семерки" договорились о минимальном налогооблажении частных компаний. Страны подтвердили свою решимость положить конец агрессивной налоговой конкуренции между государствами, покончить с налоговым демпингом и агрессивной оптимизацией некоторых компаний, которые могут придумать, как уклониться от уплаты налогов", - заявил министр финансов Франции Брюно Лё Мэр.
Участники встречи согласились с тем, что криптовалюта должна регулироваться максимально жестко. Особое внимание министры уделили так называемым стэйблкоинам – криптовалюте, которая не подвержена волатильности. К их числу относится Libra, которую Facebook планирует запустить в обращение в следующем году.
Министры призвали Facebook к соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег и потребовали от интернет-гиганта обеспечить безопасность транзакций и защиту пользовательских данных.