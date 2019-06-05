Россия и Китай становятся все ближе

Бизнес-парк Greenwood - один из самых крупных инвестиционных проектов Китая в России. Он находится всего в часе езды от Кремля. На территории бизнес-парка находятся офисы, отель, конференц-залы, логистический центр. Свои представительства в парке Greenwood открыли более 120 китайских государственных и частных компаний, и в будущем их число может вырасти еще в пять раз.

"Природные ресурсы, развитые технологии, в России работает очень много высоко квалифицированных профессионалов. Очень хорошие возможности для развития – это мы видим уже, наверное, последние 10 лет. Если первоначально у нас не было 100%-ной уверенности в этом, вы бы сюда не пришли. Тем более у нас очень стабильные двусторонние взаимоотношения на уровне правительств", - говорит управляющий директор компании Chengton international Чу Да.

За последние 10 лет китайские бизнесмены инвестировали более 50 миллиардов долларов в российскую экономику. Сейчас инвесторы из КНР обращают все больше внимания на новые для них сферы – сельское хозяйство и фармакологию.

В Китае становится достаточно тесно. Инициатива Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» толкает китайский бизнес находить новые рынки. И это, конечно, для Российской Федерации благо Виталий Манкевич Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей

В четверг в Петербурге открывается Международный экономический форум, гостями которого станут Владимир Путин и Си Цзиньпин. Послушать, что скажут лидеры двух стран, поедет и Манкевич. Он убежден, что на форуме российские и китайские предприниматели смогут установить новые бизнес-контакты, которые будут приносить выгоду обеим странам даже спустя многие годы.