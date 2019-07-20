Лидер "Подемос" идёт на уступки

Лидер крайне-левой испанской партии "Подемос" Пабло Иглесиас заявил, что готов отказаться от поста в коалиционном правительстве, потенциально открывая выход из зашедших в тупик переговоров о разделении власти с социалистами и.о. премьер-министра Педро Санчеса.

"Испании нужно левое коалиционное правительство, которое считает, что защита социальных прав должна лежать в основе его внутренней политики, - заявил Иглесиас. - Социалистическая рабочая партия Испании говорит, что я - единственное препятствие для создания такого правительства. В последние дни я много думал об этом и решил, что не стану оправданием для Социалистической рабочей партии в отказе от коалиции".

В интервью телеканалу "Секста" в четверг Педро Санчес выступил против того, чтобы лидер "Подемос" получил кресло в новом кабмине. Но не исключил возможность того, что другие представители партии смогут войти в правительство.

Победив на внеочередных всеобщих выборах в апреле, испанские социалисты не получили абсолютного большинства в парламенте, а потому не могут утвердить своего лидера премьер-министром и вынуждены вести коалиционные переговоры.