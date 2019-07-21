Выборы в КНДР: без вариантов

В Северной Корее — выборы в законодательные собрания провинций, городов, уездов и районов. Всего предстоит избрать более 28 тысяч народных депутатов.

На каждом участке — по одному кандидату, который заранее выбран партийными органами. Граждане могут одобрить или отвергнуть предложенную кандидатуру.

По статистике прошлых лет, северокорейцы единогласно поддерживают выбор, сделанный партийными товарищами. При этом явка достигает 99,9%.

Мэн Ок Хва, кандидат:

«Я благодарна социалистической системе за то, что она позволила скромной крестьянке стать народным представителем. Я надеюсь достичь больших успехов в деле обеспечения нашей страны рисом».

Местные законодательные органы избираются каждые четыре года. Каждый выборы организованы как праздник — с народными гуляниями, песнями и танцами.

В марте этого года жители КНДР по такой же схеме избрали и высший представительный орган страны — Верховное народное собрание. При этом впервые в истории свою кандидатуру в депутаты не выставлял лидер государства.