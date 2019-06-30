Шаг Трампа через корейскую границу - "шаг в лучшее будущее"

Впервые в истории президент США побывал в КНДР. В воскресенье Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Лидеры обменялись рукопожатиями, после чего глава Белого дома переступил через демаркационную линию. А затем Трамп и Ким Чен Ын перешли на южную сторону, где встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

То, что президент Трамп перешагнул через демаркационную линию, - это доказательство его готовности забыть о несчастливом прошлом ради нового будущего Ким Чен Ын Лидер КНДР

REUTERS/Kevin Lamarque

Для меня честь встретиться с Вами. Для меня честь то, что Вы попросил меня переступить через черту. Я горжусь тем, что перешагнул через эту линию. Я думал, что Вы можете попросить об этом, но не был уверен до конца. Тем не менее я был готов к тому, чтобы сделать этот шаг. Я хочу поблагодарить Вас. Это великолепно. Это исторический момент Дональд Трамп Президент США

За последний год лидеры США КНДР и встречались дважды - в Сингапуре и Ханое. По итогам первого саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, в соответствии с которым американский президент обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Второй саммит завершился досрочно. Дональд Трамп объяснил это принципиальными разногласиями по вопросу снятия санкций с КНДР. В Пхеньяне говорят, что ответственность за провал переговоров лежит на Вашингтоне.