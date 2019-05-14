Объединение Корей — на сцене

Объединение двух стран — хотя бы на сцене. Певица из КНДР Ким Сон Ми и скрипач из Южной Кореи Вон Хён Чжун выступили вместе в Шанхае.

Для них это первый совместный концерт — несмотря на множество репетиций и многочисленные попытки организовать подобное мероприятие.

Ким Сон Ми, певица:

«Когда мы только встретились, начинали репетировать — уже тогда я чувствовала, что мы часть одной нации. Пусть мы живём в разных местах, выступаем за границей — но нам нравится одна и та же еда, и мы говорим на одном языке».

В прошлом году исполнители пытались организовать межкорейский фестиваль искусств. Вон Хён Чжун вынашивал такую идею много лет. Но и тогда ни Пхеньян, ни Сеул не пошли навстречу культурному обмену.

Вон Хён Чжун, скипач:

«Сейчас мы разделены: встретиться сложно, политическая ситуация непростая, сегодняшнее выступление — лишь ненадолго. Но несмотря на это, есть хотя бы сама возможность такой встречи. Я очень надеюсь, что может быть в будущем мы ещё сможем выступить вместе».

Жёсткие ограничения на контакты, включая культурные, накладывают обе стороны. А в моменты частых обострений политической ситуации о подобных совместных мероприятиях нечего и думать.

Всего за несколько дней до концерта Пхеньян, по сообщениям Сеула, вновь произвёл ракетные пуски.