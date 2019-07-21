Десятки тысяч жителей Гонконга в воскресенье вышли на новую антиправительственную акцию. Они заблокировали движение транспорта по ряду улиц, а также оцепили штаб-квартиру полиции. Участники акции требуют провести независимое расследование действий правоохранительных органов в ходе недавних демонстраций против законопроекта об экстрадиции в материковый Китай.

Жительница Гонконга Карен Ю говорит: "Не думаю, что правительство должно образом ответило на наши требования. Несмотря на все, что правительство может сделать, представители власти должны выйти и обратиться к людям напрямую".

Накануне в Гонконге прошла также массовая акция в поддержку полиции, манифестанты осудили агрессивное поведение радикально настроенных участников уличных беспорядков.

Волнения в Гонконге не прекращаются уже семь недель подряд .