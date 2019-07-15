Гонконг: хаос и потасовки

Около 30 человек пострадали в результате ожесточённых столкновений демонстрантов с полицией в ходе воскресных акций протеста в Гонконге.
Беспорядки начались при разгоне многотысячной манифестации в спальном районе Шатин.
После неудавшейся попытки заблокировать дороги, протестующие прорвались в местный торговый центр.
Начались потасовки. Бутылки, зонтики и прочие предметы полетели в сторону стражей порядка. Те в ответ применили дубинки и баллончики с перцовым газом. Десятки людей арестованы.
Среди раненых есть полицейские. Двое госпитализированы с откушенными пальцами, сообщают СМИ.
Недовольство общественности вызвал законодательная инициатива властей об упрощении процедуры экстрадиции, в том числе на материковый Китай.
За последний месяц в акциях протеста приняли участие миллионы людей. Несмотря на то, что правительство Гонконга отказалось от своих планов, активисты продолжают протестовать, требуя официального отзыва законопроекта.