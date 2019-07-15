Гонконг: хаос и потасовки

Около 30 человек пострадали в результате ожесточённых столкновений демонстрантов с полицией в ходе воскресных акций протеста в Гонконге.

Беспорядки начались при разгоне многотысячной манифестации в спальном районе Шатин.

После неудавшейся попытки заблокировать дороги, протестующие прорвались в местный торговый центр.

Начались потасовки. Бутылки, зонтики и прочие предметы полетели в сторону стражей порядка. Те в ответ применили дубинки и баллончики с перцовым газом. Десятки людей арестованы.

Среди раненых есть полицейские. Двое госпитализированы с откушенными пальцами, сообщают СМИ.

Недовольство общественности вызвал законодательная инициатива властей об упрощении процедуры экстрадиции, в том числе на материковый Китай.

За последний месяц в акциях протеста приняли участие миллионы людей. Несмотря на то, что правительство Гонконга отказалось от своих планов, активисты продолжают протестовать, требуя официального отзыва законопроекта.