Власти Гонконга: "Закон об экстрадиции нежизнеспособен"

Власти Гонконга подтвердили, что отказываются от дальнейшей работы над законопроектом об экстрадиции, назвав его "нежизнеспособным".

Об этом сообщила Кэрри Лам: "Если есть сомнения в искренности администрации или беспокойство по поводу того, возобновиться ли работа над поправками к закону, то скажу вновь - планов таких нет у нас , законопроект нежизнеспособен".

Несколько недель назад в Гонконге на улицы вышли почти два миллиона человек: так начались массовые протесты против законопроекта, который тогда ставил целью наладку механизма выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, которых подозревали в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Оппозиционеры опасались, что согласно этим поправкам экстрадиция могла распространяться не только на тех, кого подозревают в совершении уголовных деяний или в коррупции, но и на тех, кто занимался правозащитой .