Пуэрто-Рико: губернатора в отставку!

Под бой барабанов и распевая песни тысячи пуэрториканцев пришли к резиденции губернатора Роберто Росселло в столице Сан-Хуане, требуя его отставки . Возмущение людей вызвано оскорбительными высказываниями Росселло о женщинах, журналистах и представителях ЛГБТ сообщества.

О том, что именно говорил губернатор, стало известно в результате утечки на прошлой неделе более 900 страниц его личных текстовых сообщений в мессенджере Telegram. С тех пор протесты, самые массовые в Пуэрто-Рико за последние десятилетия, не стихают. Но Роберто Росселло в отставку уходить отказывается.