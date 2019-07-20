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мир

Пуэрто-Рико: губернатора в отставку!

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 Кнарик Хачатрян 
Пуэрто-Рико: губернатора в отставку!
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Под бой барабанов и распевая песни тысячи пуэрториканцев пришли к резиденции губернатора Роберто Росселло в столице Сан-Хуане, требуя его отставки . Возмущение людей вызвано оскорбительными высказываниями Росселло о женщинах, журналистах и представителях ЛГБТ сообщества.

О том, что именно говорил губернатор, стало известно в результате утечки на прошлой неделе более 900 страниц его личных текстовых сообщений в мессенджере Telegram. С тех пор протесты, самые массовые в Пуэрто-Рико за последние десятилетия, не стихают. Но Роберто Росселло в отставку уходить отказывается.