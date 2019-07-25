Губернатор Пуэрто-Рико пообещал уйти в отставку

Пуэрториканцы празднуют победу: губернатор Рикардо Росселло заявил, что покинет свой пост 2 августа. Этой отставки вот уже почти две недели добивались демонстранты, возмущенные оскорбительными высказываниями Росселло о женщинах, журналистах и представителях ЛГБТ-сообщества.

Таких массовых протестах в Пуэрто-Рико за последние десятилетия не было. О том, что именно говорил губернатор, стало известно в результате утечки сотен страниц его личных текстовых сообщений в мессенджере Telegram.

Сначала Роселло уходить в отставку отказывался, взамен он обещал не добиваться переизбрания в будущем году и отказаться от руководства своей партией. Но протестующие были непреклонны: в минувший понедельник на улицы столицы Сан Хуана вышли около 500 000 человек, а политические соперники выразили намерение начать процедуру импичмента губернатора. В итоге он решил уйти сам.