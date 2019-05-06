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Путешествие во времени на древнем острове

Путешествие во времени на древнем острове
 Кнарик Хачатрян 
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Греческий Делос, необитаемый кикладский остров недалеко от Миконоса, принял у себя новый проект известного британского скульптора Энтони Гормли. Он называется "Взгляд" и задуман так, чтобы органично вписаться в то, что осталось от существовавшего здесь в древности процветающего города, его домов и храмов.

Гормли установил на Делосе 29 скульптур, созданных за последние два десятилетия. Он рассказывает, что хотел вовлечь посетителей в захватывающий опыт поисков физических и интеллектуальных связей с нашей коллективной человеческой памятью. Это приглашение к созерцательному путешествию во времени.

"Мой проект призван помочь человеку найти свой место в пространстве и времени при помощи тишины и неподвижности скульптур, на которые зритель может проецировать свои мысли и чувства, - говорит художник. - Скульптура даёт нам возможность уйти от механического времени, времени iphone -ов и постоянной занятости. Это место существует вне времени".

Делос входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Некогда он был важным торговым портом на средиземноморских маршрутах, космополитичным городом, где верили в мифы, олимпийских богов и занималось политикой. Для древних греков это было одной из самых священных мест: здесь по преданию родились Аполлон и Артемида, на острове было много храмов и святилищ.

На протяжении веков Делос оставался перекрестком культур и цивилизаций, местом обмена идеями и товарами. Выставка призвана послужить той же цели.

Йоргос Митропулос, Euronews:

"Энтони Гормли населил Делос своими скульптурами, словно восстановил человеческое присутствие на острове спустя столетия. Он приглашает посетителей в уникальное путешествие, предлагая им подумать о своей связи с прошлым, настоящим и будущим, понять, кто они на самом деле, откуда пришли и куда идут".