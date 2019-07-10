Великобритания

Джонсон может приостановить работу парламента ради "брексита"

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 Марика Димитриади 
Джонсон может приостановить работу парламента ради "брексита"
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Кандидат на пост британского премьера Борис Джонсон допустил, что может приостановить работу парламента, если это нужно будет для того, чтобы вывести страну из ЕС без соглашения. Об это он заявил в ходе теледебатов с главой МИДа Джереми Хантом. При этом Джонсон отказался отвечать на вопрос своего соперника, готов ли он уйти в отставку, если не сможет обеспечить "брексит" к 31 октября.

- Думаю, очень важно не рисовать в воображении никаких обстоятельств, при которых мы не сможем выйти из ЕС 31 октября. Я не хочу, чтобы в Евросоюзе думали, что могут способствовать моей отставке из-за отказа поддержать сделку.

- Я бы не стал говорить, что мы во что бы то ни стало должны покинуть Евросоюз 31 октября, потому что, как мне кажется, тогда возникнет риск проведения новых выборов. К тому же парламент уже отказался от идеи "жесткого брексита", — заявил Хант.

Еще один вопрос – что ждет нынешнего британского посла в Вашингтоне? Несколько дней назад в СМИ были опубликованы письма Кима Дэррока, в которых он нелестно отзывался о Дональде Трампе. После этого американский президент заявил, что США отказываются дальше работать с британским послом.

- Кто будет послом – это дело британского правительства и премьера. И я уже сейчас могу сказать, что, если стану главой кабинета министров, в Вашингтоне останется тот же посол, потому что таково наше решение, — подчеркнул Хант.

В свою очередь Джонсон отказался прямо отвечать на вопрос: "Думаю, крайне важно, чтобы министры не разглашали и не комментировали советы, которые им дают госслужащие, если мы хотим, чтобы госслужащие и дальше без стеснений, со всей объективностью могли давать советы".

Имя победителя должно определиться через несколько недель. Голосование проводится по почте. В нем принимают участие 160 тысяч членов консервативной партии. Согласно опросам, больше всего шансов на победу у Бориса Джонсона.