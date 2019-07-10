Джонсон может приостановить работу парламента ради "брексита"

Кандидат на пост британского премьера Борис Джонсон допустил, что может приостановить работу парламента, если это нужно будет для того, чтобы вывести страну из ЕС без соглашения. Об это он заявил в ходе теледебатов с главой МИДа Джереми Хантом. При этом Джонсон отказался отвечать на вопрос своего соперника, готов ли он уйти в отставку, если не сможет обеспечить "брексит" к 31 октября.

- Думаю, очень важно не рисовать в воображении никаких обстоятельств, при которых мы не сможем выйти из ЕС 31 октября. Я не хочу, чтобы в Евросоюзе думали, что могут способствовать моей отставке из-за отказа поддержать сделку.

- Я бы не стал говорить, что мы во что бы то ни стало должны покинуть Евросоюз 31 октября, потому что, как мне кажется, тогда возникнет риск проведения новых выборов. К тому же парламент уже отказался от идеи "жесткого брексита", — заявил Хант.

Еще один вопрос – что ждет нынешнего британского посла в Вашингтоне? Несколько дней назад в СМИ были опубликованы письма Кима Дэррока, в которых он нелестно отзывался о Дональде Трампе. После этого американский президент заявил, что США отказываются дальше работать с британским послом.

- Кто будет послом – это дело британского правительства и премьера. И я уже сейчас могу сказать, что, если стану главой кабинета министров, в Вашингтоне останется тот же посол, потому что таково наше решение, — подчеркнул Хант.

В свою очередь Джонсон отказался прямо отвечать на вопрос: "Думаю, крайне важно, чтобы министры не разглашали и не комментировали советы, которые им дают госслужащие, если мы хотим, чтобы госслужащие и дальше без стеснений, со всей объективностью могли давать советы".

Имя победителя должно определиться через несколько недель. Голосование проводится по почте. В нем принимают участие 160 тысяч членов консервативной партии. Согласно опросам, больше всего шансов на победу у Бориса Джонсона.