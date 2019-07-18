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Спорт

Де Лигт стал игроком "Ювентуса"

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 Вероника Доваль 
Де Лигт стал игроком "Ювентуса"
Авторское право
Action Images via Reuters/Matthew Childs
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Голландский защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет. Интерес к 19-летнему игроку также проявляли "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". На вопрос журналистов, повлияло ли на окончательное решение Де Лигта, то что именно "Ювентус" проявил наибольшую настойчивость, агент футболиста Мино Райола ответил:

"Дело не в том, кто хотел его больше или меньше, а в том, какой клуб больше подходит для него, для его стиля и для его карьеры. Более того, для защитника, который приехал играть в Италию, здесь есть что-то гораздо более важное. Он может учиться и тренироваться в таких условиях, которые могут позволить ему стать одним из сильнейших, если не самым сильным игроком в мире. И он считает этот шаг необходимым в своей карьере".

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. "Аякс" получит эти деньги в течение 5 лет. Также предусмотрена выплата бонусов нидерландской команде в виде 10,5 миллионов. Зарплата игрока составит 12 млн евро в год. Таким образом де Лигт стал самым высокооплачиваемым защитником в истории итальянской Серии А.