Де Лигт стал игроком "Ювентуса"

Голландский защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет. Интерес к 19-летнему игроку также проявляли "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". На вопрос журналистов, повлияло ли на окончательное решение Де Лигта, то что именно "Ювентус" проявил наибольшую настойчивость, агент футболиста Мино Райола ответил:

"Дело не в том, кто хотел его больше или меньше, а в том, какой клуб больше подходит для него, для его стиля и для его карьеры. Более того, для защитника, который приехал играть в Италию, здесь есть что-то гораздо более важное. Он может учиться и тренироваться в таких условиях, которые могут позволить ему стать одним из сильнейших, если не самым сильным игроком в мире. И он считает этот шаг необходимым в своей карьере".

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. "Аякс" получит эти деньги в течение 5 лет. Также предусмотрена выплата бонусов нидерландской команде в виде 10,5 миллионов. Зарплата игрока составит 12 млн евро в год. Таким образом де Лигт стал самым высокооплачиваемым защитником в истории итальянской Серии А.