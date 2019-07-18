Мигранты устремились на Кипр

Государство Кипр было разделено в 1974 году после вторжения Турции, совершенного в ответ на попытку его присоединения к Греции. Турки занимают сейчас северную часть острова.

С 2016 года южная часть, член Евросоюза, испытывает наплыв мигрантов. Республика Кипра получает в месяц около тысяч заявлений на убежище. В ожидании решения там находятся 15 тысяч лиц.

В основном это выходцы из Сирии и Ирака. Вначале они прибывают в Турцию, а из неё на лодках — на север Кипра, откуда добираются на юг, воспользовавшись отсутствие контроля на "зелёной линии" между ними. Многие африканцы прибывают в турецкую часть острова на самолётах и тоже направляются в греческую часть.

Кипрский министр внутренних дел объясняет, почему Турция забирает отвергнутых мигрантов из других южных стран ЕС, но не с Кипра:

"Турция подписала с ЕС соглашение, по которому она обязана предоставлять убежище сирийским беженцам, - говорит Константинос Петридис. - Но она не применяют это к Кипру из-за политической аномалии на нашем острове и отказа Турции признать Кипр".

Кофину — единственный в стране лагерь для беженцев. В нем проживает 250 человек. Среди них — Рашид — курд из иракского Киркука, где он работал поваром. Полтора года назад он бежал вместе с семьей. В Турции контрабандисты взяли с них 5 тысяч евро за доставку на север Кипра. В греческую часть они добрались пешком. Первое заявление на убежище, поданное Рашидом, было отклонено. ти

"Здесь нам не разрешают устоиться на достойную работу, правительство ограничивает для нас возможности трудоустройства, - говорит Рашид. - Если кто-набудь из местных нас всё-таки наймёт, ему грозит большой штраф. Потому мы сидим без дела".

Правительство Кипра поощряет беженцев на работу в сельском хозяйстве, оно кормит их, выплачивает им пособие, на которое можно арендовать собственное жильё. Но многие мигранты вселяются бесплатно в пустующие дома.

"Здесь есть люди, которых 4 года и дольше не вызывали на собеседование или на заполнение документов, - рассказывает Арман из Камеруна. - Так жить очень трудно, когда у них нет денег, нет возможности работать, они чувствуют, что власти о них забыли. А те деньги, которые им должны давать каждый месяц, не всегда попадают в нужные руки. В день раздачи бывает воровство и драки. Тогда те, кто выдаёт деньги, говорят, "приходите завтра, послезавтра", и так люди не получают свои пособия вовремя".

В домах, где ютятся на Кипре мигранты, почти непригодные для жизни условия, нет электричества, зимой нет отопления. Воду они приносят издалека.

Министр внутренних дел говорит, что ЕС делает для беженцев недостаточно. Они устремляются на Кипра потому, что их перестали принимать другие страны:

"Очень непоследовательно ведёт себя Италия. Она больше не впускает в свои порты суда с беженцами, - продолжает Константинос Петридис. - Потому их поток перенаправился через Восточное Средиземноморье, изменился также их этнический состав. Теперь у нас много заявок от африканцев, из таких стран, как Камерун, Нигерия, Судан, которые прежде никогда не приезжали на Кипр. И это связано с национальной политикой некоторых европейских стран".