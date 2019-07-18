Миграция: думать и действовать по-европейски

Будущая миграционная политика — главный вопрос на повестке дня проходящего в Хельсинки неформального Совета министров внутренних дел стран ЕС. Финляндия как страна-председатель Евросоюза должна будет попытаться найти решение этой сложной проблемы и установить новые политические правила для всех государств-членов по визовой политике и сотрудничеству со странами, откуда мигранты прибывают.

Главная озабоченность Еврокомиссии избежать разных миграционных политик по странам.

Вопрос даже не в том, чтобы подтолкнуть страны, а в том, чтобы убедить их, что либо мы думаем и действуем в интересах Европы, либо выбираем одинокий национальный путь, который всегда ведет к большим проблемам Димитрис Аврамопулос еврокомиссар по внутренним делам

Исполнительный орган ЕС особенно обеспокоен тем, что отдельные страны могут самостоятельно принимать планы чрезвычайных мер по борьбе с миграцией.

Финляндия хочет привнести в дискуссию ЕС свой собственный опыт работы с беженцами. Несмотря на то, что антимигрантские движения растут и в этой североевропейской стране.

Они произошли из разных слоев общества, и у них нет необходимых навыков, чтобы найти работу, и самым сложным был язык. Иногда они думают, достаточно ли нам нашего уровня языка, чтобы найти работу? Фадумо Барре социальный работник

С 2016 года в одном только Хельсинки помощь с изучением языка и поиском работы получили более 3 тысяч мигрантов.

Финское председательство в Евросоюзе может помочь сближению стран Южной, Северной и Центральной Европы по вопросу миграции.