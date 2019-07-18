Миграция: думать и действовать по-европейски

Будущая миграционная политика — главный вопрос на повестке дня проходящего в Хельсинки неформального Совета министров внутренних дел стран ЕС. Финляндия как страна-председатель Евросоюза должна будет попытаться найти решение этой сложной проблемы и установить новые политические правила для всех государств-членов по визовой политике и сотрудничеству со странами, откуда мигранты прибывают.
Главная озабоченность Еврокомиссии избежать разных миграционных политик по странам.
Исполнительный орган ЕС особенно обеспокоен тем, что отдельные страны могут самостоятельно принимать планы чрезвычайных мер по борьбе с миграцией.
Финляндия хочет привнести в дискуссию ЕС свой собственный опыт работы с беженцами. Несмотря на то, что антимигрантские движения растут и в этой североевропейской стране.
С 2016 года в одном только Хельсинки помощь с изучением языка и поиском работы получили более 3 тысяч мигрантов.
Финское председательство в Евросоюзе может помочь сближению стран Южной, Северной и Центральной Европы по вопросу миграции.