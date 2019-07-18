Эбола: "ЧС международного уровня"

«Чрезвычайной ситуацией международного уровня» назвали во Всемирной организации здравоохранения кризис, связанный со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. В организации рассчитывают, что международное сообщество выделит дополнительные средтва на борьбу со смертоносным заболеванием. Риск его распространения в регионе расценивается как высокий, но, вместе с тем, ограничений на перемещение людей и перевозки грузов вводиться здесь не будет, о чём заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус:

– Подчёркиваю, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю. Такая мера, вместо того, чтобы остановить Эболу, могла бы в действительности лишь помешать борьбе с заболеванием. Подобные ограничения вынуждают людей незаконно и бесконтрольно пересекать границу, что повышает вероятность распространения болезни.

Беспокойство специалистов связано с тем, что новый случай заболевания был зафиксирован не в удалённом изолированном регионе, а в городе Гома – главном транспортном узле страны с населением два миллиона человек. С июля прошлого года около 2,5 тысяч человек заразились в Демократической Республике Конго смертоносным вирусом, более 1600 из них погибли.