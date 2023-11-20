В Зимбабве началась вспышка холеры

By Euronews

От холеры умерли уже более 50 жителей Зимбабве. Красный Крест и Красный Полумесяц бьют тревогу.

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В столице Зимбабве Хараре объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры. От болезни, вероятно, умерли уже более 150 человек, в 50 случаях причина смерти была подтверждена лабораторно.

Более чем у 7000 человек обнаружены симптомы.

"Люди копают колодцы рядом с выгребными ямами, особенно в растущих поселках и других пригородах, где нет водопровода. Это означает, что их питьевая вода загрязнена", — сказал мэр Хараре Ян Маконе.

Красный Крест и Красный Полумесяц предупреждают, что вспышка холеры может перекинуться на соседние государства. Власти Зимбабве обратились за помощью к международному сообществу, так как в стране не хватает опытных специалистов, медикаментов и оборудования, а также чистой воды.

Медики и чиновники сравнивают нынешнюю вспышку с той, что произошла в 2008 году и унесла жизни 4000 из 100 000 зараженных, а также вынудила президента Роберта Мугабе поделиться властью с оппозицией.

Менее острые вспышки холеры происходят в городах Зимбабве регулярно — из-за нехватки чистой питьевой воды и проблем с мусором и канализацией.

Заболевание вызывается бактерией, которая обычно передается через зараженную пищу или воду.