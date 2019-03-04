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Гол, селфи, Instagram: как Балотелли отметил свой гол

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 Марика Димитриади 
Гол, селфи, Instagram: как Балотелли отметил свой гол
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REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Время для селфи найдется всегда. Даже в разгар футбольного матча. И даже если вы не болельщик, а игрок. Футболист "Марселя" Марио Балотелли выхватил у оператора свой телефон сразу после того, как отправил мяч в ворота ударом через себя. Притом итальянец не просто снял видео. Он тут же показал своим подписчикам в Instagram, как празднует вместе с одноклубниками свой гол.

Видео было сделано во время матча против "Сент-Этьена". Марсельцы в этой игре забили два безответных мяча.

Балотелли перешел в марсельский клуб этой зимой. За шесть матчей он успел отметиться четырьмя мячами.