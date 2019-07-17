Обмен украинских моряков не обсуждается

Москва и Киев не ведут переговоров об обмене украинских моряков, но вопрос остается на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест украинских моряков, задержанных, по версии следствия, за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Украинская сторона подтвердила, что будет добиваться освобождения соотечественников.

Я ожидаю того, что мера пресечения будет изменена. Например, под обязательства самих моряков или под обязательства других лиц. Я готова дать такое обязательство суду об их дальнейшем участии в предварительном и судебном следствиях как уполномоченное лицо от Украины Людмила Денисова украинский омбудсмен

25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины с 24 моряками на борту. По утверждению Москвы, корабли игнорировали требования российских пограничников и нарушили процедуру прохождения пролива. Киев все обвинения отрицает.

Галина Полонская, Euronews:

В списках, которыми обменялись уполномоченные по правам человека обеих стран — 150 граждан Украины и 35 — России. Больше никаких деталей нет, но ясно одно: те, кто добивается освобождения моряков, поставили условие, если освобождать, то либо всех, либо никого.