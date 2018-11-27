Керченский пролив - яблоко раздора

Керченский пролив шириной всего в несколько километров имеет огромное геополитическое значение. Яблоком раздора между Киевом и Москвой он стал уже давно, а последний инцидент вызвал новый новый всплеск напряжённости - самый серьёзный с тех пор, как Россия в 2014 году взяла Крым под свой контроль.

Керченский пролив - это морские ворота из Азовского моря в Чёрное, жизненно важное звено, обеспечивающее выход в Средиземное море и дальше. Ключевым элементом закрепления власти Москвы в регионе стало строительство Керченского моста для интеграции Крымского полуострова в транспортную систему России.

С высокого центрального пролёта моста просматриваются все суда, проходящие через пролив. Это даёт России контроль над морскими путями входа и выхода из Азова, что и вызвало нынешнюю конфронтацию.

Москва утверждает, что украинские суда незаконно вошли в российские территориальные воды. А Киев настаивает на том, что ничего противозаконного в этом не было, так как украинские корабли находись в районе, на который распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Обе страны имеют в регионе стратегически важные военно-морские и торговые центры - российский Ростов и украинский Мариуполь. Вся морская торговля из этих портов проходит через Керченский пролив. Украина утверждает, что сейчас, когда российский флот доминирует в регионе, Мариуполь блокируется.

Судоходство через Керченский пролив возобновилось, но конфликт не исчерпан: в России остаются задержанные украинские моряки и корабли, а на Украине - крымское судно "Норд" и его капитан.

Новый инцидент обострил противостояние Киева и Москвы.