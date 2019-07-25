Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

Украина

СБУ задержала российский танкер

 Комментарии
 Антон Хмельнов  Euronews 
СБУ задержала российский танкер
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. СБУ планирует арест судна. Как минимум, семь российских моряков задержаны на борту.

В четверг судно Nika Spirit зашло в порт Измаил для проведения ремонтных работ. В соответствии с данными международной информационной системы Equasis, корабль был идентифицирован как уже известный танкер Neyma. Как напоминает украинский портал Timer-odessa.net, в 2018 году именно этот танкер блокировал проход под Керченским мостом украинских военных кораблей "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые направлялись в Азовское море.

Российские власти тогда заявили, что судно просто село на мель. Однако, согласно украинской стороне, представители Пограничной службы ФСБ, по прямому приказу высшего руководства службы, совершили в Керченском проливе "акт вооруженной агрессии". Военная прокуратура заочно предъявила обвинения 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице–адмиралам и генерал–полковнику. В СБУ уверены, владельцы судна изменили его название с целью скрыть причастность к инциденту у берегов Крыма.

К настоящему моменту, на танкере уже проведен обыск, члены команды допрошены. Следствие изъяло документы и записи радиопереговоров.

В российском МИДе выясняют обстоятельства случившегося и обещают принять ответные меры, передает ТАСС: "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Осенью прошлого года российские пограничники захватили три украинских судна в Керченском проливе. Находившиеся на их борту 24 украинских моряка обвиняются в нарушении российской границы. Возбуждено уголовное дело. 17 июля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока их ареста до 24 октября.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Журналист • Мария Горковская