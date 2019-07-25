СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. СБУ планирует арест судна. Как минимум, семь российских моряков задержаны на борту.

В четверг судно Nika Spirit зашло в порт Измаил для проведения ремонтных работ. В соответствии с данными международной информационной системы Equasis, корабль был идентифицирован как уже известный танкер Neyma. Как напоминает украинский портал Timer-odessa.net, в 2018 году именно этот танкер блокировал проход под Керченским мостом украинских военных кораблей "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые направлялись в Азовское море.

Российские власти тогда заявили, что судно просто село на мель. Однако, согласно украинской стороне, представители Пограничной службы ФСБ, по прямому приказу высшего руководства службы, совершили в Керченском проливе "акт вооруженной агрессии". Военная прокуратура заочно предъявила обвинения 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице–адмиралам и генерал–полковнику. В СБУ уверены, владельцы судна изменили его название с целью скрыть причастность к инциденту у берегов Крыма.

К настоящему моменту, на танкере уже проведен обыск, члены команды допрошены. Следствие изъяло документы и записи радиопереговоров.

В российском МИДе выясняют обстоятельства случившегося и обещают принять ответные меры, передает ТАСС: "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Осенью прошлого года российские пограничники захватили три украинских судна в Керченском проливе. Находившиеся на их борту 24 украинских моряка обвиняются в нарушении российской границы. Возбуждено уголовное дело. 17 июля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока их ареста до 24 октября.