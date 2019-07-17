В Великобритании обнаружили медузу размером с человека

В Великобритании обнаружили гигантскую медузу размером с человека. По оценкам дайверов Лиззи Дейли и Дэн Эбботт, заметивших исполина у побережья Корнуолла, медуза достигала 1,5 метров в длину.

Дэйли, биолог, сообщила, что погружалась с аквалангом в рамках экологической акции "Неделя дикого океана". Обнаруженное дайверами существо - бочковая медуза. Это самый крупный вид медуз, обитающих у берегов Великобритании и в Средиземном море. Он не опасен для человека и может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов.