США

Американские "русалочки" устроили подводный концерт

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 Sinead Barry 
Американские "русалочки" устроили подводный концерт
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Скуба-дайверы, наряженные русалками и яркими обитателями морей, устроили во Флориде, США, концерт под водой.

Организаторы "Подводного музыкального фестиваля" надеются, что мероприятие поможет популяризовать защиту коралловых рифов в регионе. Шоу проходило на рифе Looe Key, единственном живом коралловом рифе в США.

"Мы стремимся сохранить риф, уменьшить воздействие человека на него и заставить людей задуматься, насколько этот риф важен для экономики Флориды и этой страны", - сказал руководитель фестиваля Билл Беккер.

Аквалангисты, одетые в костюмы, имитировали игру на макетах музыкальных инструментов. Все выступления соответствовали океанской тематике, прозвучали такие песни как "Желтая подводная лодка" Битлз и мелодии из диснеевской "Русалочки".

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Журналист • Наира Давлашян