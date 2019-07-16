Американские "русалочки" устроили подводный концерт

Скуба-дайверы, наряженные русалками и яркими обитателями морей, устроили во Флориде, США, концерт под водой.

Организаторы "Подводного музыкального фестиваля" надеются, что мероприятие поможет популяризовать защиту коралловых рифов в регионе. Шоу проходило на рифе Looe Key, единственном живом коралловом рифе в США.

"Мы стремимся сохранить риф, уменьшить воздействие человека на него и заставить людей задуматься, насколько этот риф важен для экономики Флориды и этой страны", - сказал руководитель фестиваля Билл Беккер.

Аквалангисты, одетые в костюмы, имитировали игру на макетах музыкальных инструментов. Все выступления соответствовали океанской тематике, прозвучали такие песни как "Желтая подводная лодка" Битлз и мелодии из диснеевской "Русалочки".