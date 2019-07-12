Рок-фестиваль на берегу океана

100 концертов на 7 разных сценах, а вместо декораций - река Тежу и Атлантический океан: целых три дня набережная Маритимо де Алжес в Оэйрасе, пригороде Лиссабона, будет заполнена гостями и участниками одного из крупнейших в мире городских рок-фестивалей Nos Alive. Первый же день сулил массу интересного: программу открыла португальская альт-рок группа Ornatos Violeta, а бразильский роэппер Эмисида спел дуэтом с Майрой Андраде из Кабо-Верде.

"Мы в Бразилии уже зашли слишком далеко, если говорить о социальном и расовом неравноправии в обществе, - сказал Эмисида. - Поэтому я считаю необходимым говорить об этом неравенстве как можно громче, чтобы мы могли развиться в лучшее общество".

Шотландская рок-группа Mogwai сочетает в свёом стиле шугейзинг, математический рок и арт-рок, а поёт в том числе и о "брексите".

"Брексит" - это катастрофа, это позор, - говорит участник группы Берри Бернс. -Я не знаю, как небольшая группа глупых людей смогла получить столько власти, чтобы принимать такие решения. Всё перевернули с ног на голову, и для молодёжи всё осложнится. Нам-то ещё ничего, но вот те, кто помоложе, не смогут оплачивать себе визы. Это абсолютная катастрофа!"

1В этом году организаторы ожидают не менее 55 тысяч человек. Гости фестиваля наслаждаются атмосферой, наэлектризованной любимыми ритмами, и хорошей погодой:

"Это просто фантастика! Обожаю! Нет ни дождя, ни грязи. Яркое солнце, пиво и потрясающая музыка!"

"Я сегодня пришла главным образом из-за группы The Cure".

Легендарная британская рок-группа The Cure с бессменным вокалистом, гитаристом и автором песен Робертом Смитом - частый гость фестиваля Nos Alive. Её выступлением на фоне пламенеющего заката, отражающегося в океане, и завершился первый фестивальный день.