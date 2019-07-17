Путин и Лукашенко ушли в монастырь

В монастырь отправились Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне VI Форума регионов Беларуси и России. Местом для проведения неформальной встречи был выбран Валаам. Речь на Форуме в Петербурге 17 и 18 июля пойдет о развитии интеграции двух стран, но в Спасо-Преображенском монастырь лидеры приехали "молиться", заявил Лукашенко. В отношениях Москвы и Минска ряд нерешенных вопросов. Так, до поездки по святым местам Лукашенко сетовал на проблемы с доступом на российский рынок белорусской сельхозпродукции и подорожание нефти после введения Россией налога на добычу полезных ископаемых.