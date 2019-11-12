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Австрия

Александр Лукашенко в Австрии

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  Павел Барсуков 
Александр Лукашенко в Австрии
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Reuters
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Визит, который западные аналитики называют «сенсационным»: президент Республики Беларусь посещает Австрию. Это первая более чем за три года официальная поездка Александра Лукашенко в страну ЕС. Вена — один из крупнейших западных инвесторов в белорусскую экономику.

Европейские СМИ говорят даже о «повороте на Запад»: в декабре исполнится 20 лет существования Союзного государства России и Беларуси, однако в последнее время отношения между Москвой и Минском сложно назвать гладкими.

«Нас с Австрией объединяет стремление к развитию „Восточного партнёрства“. Мы видим его как целостный, гибкий, эффективный инструмент сотрудничества в регионе, способствующий устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского Союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран».

В 2016 году с Беларуси частично сняли санкции, наложенные за нарушение принципов демократии и прав человека. Однако эта тема остаётся одним из препятствий для развития полноценных связей с ЕС, о чём напомнил австрийский президент Александр ван дер Беллен: по его словам, наличие в Беларуси смертной казни не позволяет стране быть полноправным членом Совета Европы.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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