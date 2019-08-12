Депутат просит оштрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутников направил в Генпрокуратуру запрос с требованием привлечь Владимира Путина к административной ответственности за езду без шлема на байк-шоу 10 августа в Крыму. В письме он также выразил "обеспокоенность организацией безопасности активного отдыха" президента.

"Ситуации, подобные произошедшей в Севастополе, ставят под угрозу жизнь и здоровье Президента", - написал парламентарий, добавив, что ранее Путин уже нарушал правила безопасности, управляя моторной лодкой без спасательного жилета.

Статья "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов" КоАП предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей за езду на мотоцикле или мопеде без мотошлема.

В субботу российский президент посетил байк-шоу организованное мотоклубом "Ночные волки", куда он приехал на мотоцикле "Урал" в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за поездки Владимира Путина в Крым и Севастополь, назвав его "грубым нарушением российской стороной суверенитета и территориальной целостности" Украины.