Нотр-Дам: три месяца спустя

Спустя три месяца после пожара оценить ущерб, причиненный собору Парижской Богоматери, смог министр культуры Франции Франк Ристер в сопровождении главного архитектора исторических зданий Филиппа Вилльнёва, ответственного за реставрационные работы. Даже при посещении лишь безопасных зон собора — боковых стен и части крыши — масштаб ущерба, нанесенного огнем был очевиден. В потолке Нотр-Дама зияет дыра, а обгоревшие части крыши все еще не убраны. Безопасность объекта пока не подтверждена строителями, поэтому обугленные обломки здания убирают частями и при помощи специальных роботов. Основные реставрационные работы пока не начались, установлены лишь дополнительные строительные леса, поддерживающие структуру, и специальные сети, защищающие от падения обломков.

Споры о сроках восстановительных работ идут до сих пор, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отстроить собор в первоначальном виде к открытию Олимпийских Игр 2024 года, в то время как эксперты считают, что спешка здесь неуместна.