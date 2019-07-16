Кто такая Урсула фон дер Ляйен, кандидат на высший пост в ЕС?

После трёх дней переговоров, во вторник 16 июля лидеры ЕС выдвинули кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост Председателя Еврокомиссии.

Если ее кандидатура будет одобрена Европейским парламентом, 60-летняя фон дер Ляйен станет первой женщиной, которая займет высшую должность в Евросоюзе.

Она не в первый раз становится первопроходцем: в 2013 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны Германии, и с тех пор занимает эту должность. Фон дер Ляйен родилась в Брюсселе и на протяжении нескольких лет оставалась близкой соратницей канцлера Германии Ангелы Меркель. В ФРГ многие считали, что она вполне может стать преемницей Меркель.

Хотя Урсула фон дер Ляйен занимается политикой не с самого раннего возраста, в политических кргах она не новичок: её отец, Эрнст Альбрехт, также политик, успел побывать главой немецкой земли Нижняя Саксония и генеральным директором Европейской комиссии.

В 1972 году, в возрасте 13 лет фон дер Ляйен переехала с родителями из Брюсселя в Германию. Окончив школу, она продолжила изучать экономику в Лондонской школе экономики, а затем медицину со специализацией в гинекологии в Ганновере.

Фон дер Ляйен носительница французского и немецкого языков, у неё семеро детей, что относительно редкое явление в Германии, где средний уровень рождаемости составляет 1,59 ребёнка на одну женщину.

Урсула фон дер Ляйен пришла в политику в 43 года и с тех пор состоит в консервативной христианско-демократической партии (ХДС/ХСС), которую до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель.

С 2001 по 2004 год она занимала различные политические должности в регионе Ганновера, а затем, в 2003 году была избрана в парламент земли Нижняя Саксония, после чего вошла в состав регионального кабинета министров, с портфелем министра по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здравоохранения.

Фон дер Ляйен стала политиком федерального уровня в 2005 году, когда Ангела Меркель назначила её Федеральным министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Четыре года спустя она была избрана в Бундестаг, федеральный парламент Германии. До 2013 года она занимала пост Федерального министра труда и социальных отношений.

В период её пребывания на посту министра обороны её министерство подверглось критике за заключение сомнительных контрактов с частным сектором, связанных с наймом двух консалтинговых фирм McKinsey и Accenture.

Позднее она отметила, что при распределении контрактов было допущено несколько ошибок и что она постарается не допустить их повторения "путем принятия ряда новых мер".

В 2015 году она была обвинена - и позднее оправдана - в плагиате в своей докторской диссертации.