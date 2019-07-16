Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте перед голосованием по кандидатуре на высший пост ЕС

Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте перед возможным утверждением на высшую должность в ЕС

В Страсбурге депутатам Европарламента предстоит проголосовать по вопросу назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост Председателя Есрокомисии - высший пост в ЕС.

Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен, которая занимает пост министра обороны ФРГ, была выдвинута на саммите Евросоюза 2 июля.

После предвыборной речи Урсулы фон дер Ляйен последуют дебаты по её кандидатуре, а само голосование о её возможном назначении пройдёт вечером, во вторник, 16 июля, около 21 ч (МСК).