Брюссельское бюро

Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте перед голосованием по кандидатуре на высший пост ЕС

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 Лев Удольский 
Урсула фон дер Ляйен (Германия) выступает в Европарламенте в Страсбурге 16.07.2019
Урсула фон дер Ляйен (Германия) выступает в Европарламенте в Страсбурге 16.07.2019 -
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Reuters
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Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте перед возможным утверждением на высшую должность в ЕС

В Страсбурге депутатам Европарламента предстоит проголосовать по вопросу назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост Председателя Есрокомисии - высший пост в ЕС.

Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен, которая занимает пост министра обороны ФРГ, была выдвинута на саммите Евросоюза 2 июля.

После предвыборной речи Урсулы фон дер Ляйен последуют дебаты по её кандидатуре, а само голосование о её возможном назначении пройдёт вечером, во вторник, 16 июля, около 21 ч (МСК).

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Журналист • Антон Хмельнов