Boeing 737 Max 8 - сомнения и размышления

Ряд стран приостановил полеты Boeing 737 Max 8. Временный запрет на эксплуатацию ввели Австралия, Индонезия, Сингапур, Китай и Эфиопия. Отдельные авиакомпании также приняли решение о приостановке полетов этого самолета. В их числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico, бразильская Gol, а также британская Cayman Airways.

По состоянию на январь 2019 года, самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируют 46 авиакомпаний.

Тем временем, Федеральное управление авиации США признало эту модель боинга пригодной для полетов.

Boeing намерен представить обновленное программное обеспечение для систем, применяемых в самолетах Boeing 737 Max 8. Предполагается, в частности, что программисты корпорации внесут изменения в алогоритмы , применяемые для автоматического контроля силы тяги воздушного судна и коррекции его положения.