Украинцы готовили покушение на Сальвини?

Группа граждан Украины готовила покушение на Маттео Сальвини. Об это заявил сам вице-премьер Италии в эфире одного из телеканалов.

"Я получил одну из многочисленных угроз для жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение", — сказал Сальвини.

Он также уточнил, что его сигнал правоохранительным органам помог в обнаружении арсенала боевого оружия, который был конфискован у организаций крайне правого толка на севере Италии, включая управляемую ракету класса "воздух-воздух".

Следствие полагает, что ракета французского производства 1980 года находилась на вооружении Катара, и ее пытались продать на черном рынке.

Полиция выясняет, как такое вооружение могло попасть на территорию Италии.

Расследование, в рамках которого был обнаружен склад, связано с пятью итальянскими экстремистами, которые участвовали в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

В рамках этого дела арестованы три человека, в отношении еще нескольких подозреваемых ведутся следственные действия.