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мир

«Викинг» идёт спасать мигрантов

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 Euronews 
«Викинг» идёт спасать мигрантов
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Организации «Врачи без границ» и SOS Mediterranée возобновляют спасение нелегалов в Средиземном море. Их новый корабль — Ocean Viking под норвежским флагом уже направляется к берегам Ливии.

Предыдущее судно «Аквариус» стало на якорь в прошлом году: сперва Гибралтар, а затем и Панама лишили его права ходить под своими флагами, из-за многочисленных жалоб на нарушение международных правил и юридических процедур.

О возможности такого же исхода для «Викинга» предупреждают власти Италии. Вице-премьер Маттео Сальвини написал в «твиттере», что Италия больше не желает встречать всех мигрантов, прибывающих в Европу, и обвинил Францию с Германией в неспособности нормализовать миграционную политику.

В том же самом Европу обвиняют и гуманитарные организации. По их мнению, бездействие стран ЕС приводит к росту числа жертв. По данным «Врачей без границ», с начала этого года в Средиземном море погибли более 400 мигрантов.