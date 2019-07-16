"Игра престолов" побила рекорд премии "Эмми"

Сериал "Игра престолов" собрал рекордные 32 номинации премии "Эмми", в том числе в категориях "лучший драматический сериал" и лучшая режиссура.

Предыдущее достижение принадлежало сериалу "Полиция Нью-Йорка", получившему в 1994 году 27 номинаций.

Восьмилетняя история эпической саги "Игра престолов" завершилась в мае этого года. Это один из самых дорогостоящих проектов на американском телевидении: ее создание обошлось, по оценкам местных СМИ, в полмиллиарда долларов.

В различных номинациях также представлены сериалы "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel, с 2017 года), "Чернобыль" (Chernobyl, 2019), "Телохранитель" (Bodyguard, 2018-2019), "Убивая Еву" (Killing Eve, 2018-2019), "Благие знамения" (Good Omens, 2019), "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, с 2015 года) и другие.

71 церемония вручения премии "Эмми" пройдет 22 сентября.