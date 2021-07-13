Объявлены номинанты на "Эмми-2021"

Номинанты на премию "Эмми-2021" объявлены, 73-ая церемония вручения наград состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе.

Телесериалы "Корона" от Netflix и "Мандалорец" для стримингового сервиса " Disney+" возглавляют список: на каждый из них приходится по 24 номинации.

На награду в категории "лучшая актриса в драматическом сериале" номинированы Оливия Колман и Эмма Коррин, сыгравшие в "Короне" королеву Елизавету Вторую и леди Диану.

"Мандалорец" - первый игровой сериал, составная часть вселенной "Звёздных войн", где действие разворачивается пять лет спустя после событий ленты "Возвращение джедая". Главную роль одинокого охотника за головами Дина Джарина исполнил Педро Паскаль.

HBO (Home Box Office), подразделение WarnerMedia с 1990 года, лидирует по числу номинаций среди кабельных и спутниковых телевизионных сетей - на её счету 130 номинаций.

За награду в категории "лучший комедийный сериал" поборются 8 картин - "Черноватый", "Кобра Кай" и "Эмили в Париже", "Бортпроводница", "Хитрости", "Метод Коминского", "Пен15", "Тед Лассо".

А право назваться лучшим мини-сериалом оспаривают: "Ход королевы", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "WandaVision".

"Эмми" (Primetime Emmys) - одна из самых престижных наград за работу на телеэкране. Золотые статуэтки в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках вручаются Академией телевизионных искусств и наук; решение принимают около 23 тысяч её членов.