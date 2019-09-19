"Аббатство Даунтон": от сериала к полному метру

"Аббатство Даунтон" — один из самых успешных сериалов всех времен, рассказывающий о жизни аристократической семьи Кроули и ее прислуги в начале XX века, выходит на большой экран.
Абсолютный рекордсмен премии "Эмми" — 69 номинаций и 15 побед — теперь поборется и за высшую награду — Оскар.
В 2011 году британский сериал попал в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками".
Спустя 3,5 года после окончания 6-го заключительного сезона "Аббатство Даунтон" выходит в широкий прокат.
Действие фильма происходит спустя несколько лет после финального аккорда нашумевшего сериала и крутится вокруг предстоящего приема короля Георга V и его жены королевы Марии.
Помимо Хью Бонневиля, играющего отца семейства, на премьеру в Нью-Йорк приехали и его экранные дочери — Лора Кармайкл и Мишель Докери.
Для актерского состава просмотр киноленты на большом экране вместе с публикой, по их словам, - абсолютно новые и непередаваемые эмоции.
В России полнометражный фильм Аббатство Даунтон выходит на экраны 21 ноября.