"Аббатство Даунтон": от сериала к полному метру

"Аббатство Даунтон" — один из самых успешных сериалов всех времен, рассказывающий о жизни аристократической семьи Кроули и ее прислуги в начале XX века, выходит на большой экран.

Абсолютный рекордсмен премии "Эмми" — 69 номинаций и 15 побед — теперь поборется и за высшую награду — Оскар.

В 2011 году британский сериал попал в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками".

Спустя 3,5 года после окончания 6-го заключительного сезона "Аббатство Даунтон" выходит в широкий прокат.

Действие фильма происходит спустя несколько лет после финального аккорда нашумевшего сериала и крутится вокруг предстоящего приема короля Георга V и его жены королевы Марии.

Все это благодаря фанатам. Наши зрители по всему миру показали невероятную преданность и такую же активность. И во всех интервью с момента запуска сериала нам задавали один и тот же вопрос: Когда вы собираетесь снимать полнометражный фильм? Хью Бонневилль исполнитель роли Роберта Кроули

Помимо Хью Бонневиля, играющего отца семейства, на премьеру в Нью-Йорк приехали и его экранные дочери — Лора Кармайкл и Мишель Докери.

Большой экран — это совершенно другое. И в каком-то смысле, Аббатство Даунтон было создано для большого экрана и внимания к деталям. Оно всегда было безупречным, поэтому безумно приятно видеть всё это в кинотеатре Мишель Докери исполнительница роли Мэри Кроули

Для актерского состава просмотр киноленты на большом экране вместе с публикой, по их словам, - абсолютно новые и непередаваемые эмоции.

Конечно мы никогда не смотрели Аббатство Даунтон вместе с публикой — все это происходило дома. Поэтому прийти в лондонский кинотеатр и смотреть фильм вместе со зрителями, смеющимися и хлопающими, а в какой-то момент взрывающимися овациями — действительно фантастично Джим Картер исполнитель роли мистера Карсона

Думаю, химия была между всеми персонажами еще при написании сценария, и конечно был проведен абсолютно потрясающий кастинг актеров, который попал в точку Элизабет Макговерн исполнительница роли Коры Кроули

В России полнометражный фильм Аббатство Даунтон выходит на экраны 21 ноября.