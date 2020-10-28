Хосеп Бартомеу ушел в отставку

Хосеп Бартомеу ушел с поста президента испанской "Барселоны". Это произошло спустя день после того, как он заявил, что не видит никаких причин покидать свою должность.

"Я сообщаю о своей отставке вместе со всем советом директоров, - заявил Бартомеу. - Это продуманное решение, согласованное со всеми моими коллегами. То, что мы испытали за последние несколько месяцев, превосходит все границы. Мне, моей семье и коллегам присылали оскорбления и угрозы. Для меня было честью служить своему клубу".

До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в масштабных репутационных кибератаках на противников президента "Барселоны", среди которых были Лионель Месси и Жерар Пике. Ранее радиостанция Cadena SER заявила, что заказчиком кибератак стал сам клуб.

Бартомеу стал президентом "Барселоны" в 2014 году, сменив Сандро Росселя. За время его президентства клуб выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза национальное первенство и национальный Кубок. Но в этом году выступления команды болельщиков не радовали. В Лиге чемпионов "Барса" проиграла "Баварии" со счетом 2:8, в чемпионате заняла второе место, а в минувшие выходные уступила в Эль Класико мадридскому "Реалу".