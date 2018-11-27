Ответный матч финала Кубка Либертадорес между двумя аргентинскими командами Ривер Плейт и Бока Хуниорс состоится за пределами Аргентины. Матч должен был состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был перенесён из-за нападения футбольных хулиганов на футболистов команды "Бока Хуниорс".
Финал Кубка Либертадорес доиграют не в Аргентине
Сейчас воспроизводится:
Финал Кубка Либертадорес доиграют не в Аргентине
Нападавшие закидали автобус подручными предметами на пути его следования к стадиону "Монументаль", для разгона болельщиков полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. В результате несколько футболистов, в том числе капитан "Бока Хуниорс" Пабло Перес, получили ранения осколками стекла.
Матч сначала был перенесён на 25 ноября, но затем отложен вплоть до решения Южноамериканской конфедерации футбола. Во вторник она решила, что матч будет сыгран 8 или 9 декабря.
Первый матч финала Кубка Либертадорес завершился вничью – 2:2.