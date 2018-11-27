Финал Кубка Либертадорес доиграют не в Аргентине

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между двумя аргентинскими командами Ривер Плейт и Бока Хуниорс состоится за пределами Аргентины. Матч должен был состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был перенесён из-за нападения футбольных хулиганов на футболистов команды "Бока Хуниорс".

Нападавшие закидали автобус подручными предметами на пути его следования к стадиону "Монументаль", для разгона болельщиков полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. В результате несколько футболистов, в том числе капитан "Бока Хуниорс" Пабло Перес, получили ранения осколками стекла.