"Аполлон-11": 50 лет спустя

Этот шаг вошёл в историю человечества: 20 июля 1969 года американский астронавт землянин Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны. Вторым стал его товарищ Базз Олдрин - один из трёх участников легендарной миссии "Аполлон-11".

Американское космическое агентство NASA отмечает полувековой юбилей этого события с размахом. В Центре управления полётом восстановлены все программы "лунной одиссеи", для чего в течении многих лет изучались документальные хроники и фотографии, опрашивались свидетели.

На торжественную церемонию в Космическом центре имени Линдона Джонсона в конце июня были приглашены все сотрудники, контролировавшие системы кораблей "Аполлон-11". Руководитель полётом Джерри Гриффин вспоминает:

"Мы были так молоды, нам и в голову не приходило, что это сделать нельзя. Поэтому мы просто шли и делали. Астронавты и весь технический персонал были отличными товарищами, это была одна команда. У одних в руках были все рычаги управления, а у других - больше информации о происходящем прямо на месте, и они могли направлять находившихся на Земле в решении проблем. Каждый старался делать своё дело наилучшим образом. И вот эта совместная работа астронавтов и другой части команды здесь, на Земле - это было поистине что-то особенное".

В далёком 1969-ом Джоанн Морган была первой и единственной женщиной-инжереном Центра управления полётом, где работали около 500 человек. Но за плечами у Джоанн уже был солидный опыт работы в ЦУП во Флориде, откуда запускался "Сатурн-5". Сейчас Джоанн Морган 78 лет, она вспоминает:

"Я участвовала во многих тестах, и большинство этих тестов проходило прямо перед запуском. В комнате, в которой мы работали сутками, я была единственной женщиной. А когда вы единственная женщина в команде или одна из немногих, то главное- это выполнять свою работу как следует".

На несколько часов до запуска "Аполлона-11" 16 июля 1969 Джоанн Морган сменил на её посту коллега. Сама она уехала с мужем в отпуск, и о том, как Армстронг ступил на поверхность Луны, узнала из телепередачи.

"Аполлон-11" по праву считается выдающимся успехом NASA: впервые удалось послать людей на поверхность Луны и вернуть их домой живыми.