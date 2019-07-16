Ракеты, скафандр, одиночество

Одновременно 5 тысяч моделей ракет взлетели в воздух в американском Хантсвилле. Так Космический и ракетный центр США решил отметить полувековой юбилей запуска пилотируемого корабля "Аполлон-11" на Луну.

К торжественной дате отреставрировали скафандр, в котором Нил Армстронг совершил тот самый шаг. Деньги на реставрацию собирали всем миром за счет пожертвований: полмиллиона долларов всего за пять дней.

Астронавт Майкл Коллинз вспоминает, как проходила первая в истории человечества лунная миссия: "Мы ощущали на своих плечах груз целого мира. Мы понимали, что на нас смотрят все - друзья и враги. Мы пытались сделать все, что было в наших силах, показать себя с наилучшей стороны. И это стоило нам неимоверных усилий".

Коллинз пилотировал командный модуль Columbia и находился на орбите, пока его коллеги высаживались на Луну.

Меня все время спрашивают: не ощутил ли я себя в тот момент, когда остался на орбите в совершенном одиночестве, самым одиноким человеком за всю историю одиночества нашей одинокой солнечной системы? Но я отвечаю: совсем нет, я замечательно себя чувствовал... Я был счастлив, что находился именно там и мог наблюдать за выполнением этой сложнейшей задачи. Майкл Коллинз астронавт

За историческим стартом 20 июля 1969 года "вживую" следили более миллиона американцев, по телевизору - жители 33 стран на шести континентах. Впервые земляне высадились на Луну.