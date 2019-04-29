Ливия: бои за Триполи

Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара начала активное наступление в южной части Триполи и приближается к центру столицы Ливии. Ей противостоят силы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Сообщается, что в понедельник атакующим удалось взять под свой контроль военный лагерь Ярмук.

В городе Мисурата вблизи Триполи сотни людей вышли на улицы, протестуя против действий армии Хафтара.

По данным ВОЗ, за три недели боев пострадали почти две тысячи человек. Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в окрестностях ливийской столицы.

Представители Ливийской народной армии заявляют, что начали наступление на Триполи для "освобождения города от террористов". Лояльные властям в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

В Ливии сейчас параллельно действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство Сараджа в Триполи и поддерживаемый силами Хафтара временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны.