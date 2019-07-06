Иранцев возмущает инцидент с танкером

Супертанкер Pacific Voyager, шедший под британским флагом в Саудовскую Аравию и остановивший на время движение в Персидском заливе, в полном порядке. Это подтвердили в Лондоне. Ранее Тегеран опроверг сообщения о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватили судно. Накануне Командующий КСИР пригрозил захватить британское судно в ответ на задержание иранского супертанкера Grace 1 королевской морской пехотой в Гибралтаре.

Хамид Голамзадех, аналитик: "Если говорить об общественном мнении... Раздаются призывы и требования принять ряд ответных мер, которые бы привели к захвату некоторых британских судов в Персидском заливе или, по меньшей мере, к их проверке. Публикация фотографий британцев на иранском нефтяном танкере бьет по национальной гордости".

Что думают о происходящем жители Тегерана?

"Поскольку они (англичане) проникли на нашу землю, совершили вторжение, захватили танкер, то все это является нарушением международного права. Фактически это пиратство".

"Усилит ли этот инцидент напряженность? До этого определенно не стоит доводить ситуацию. Этот регион - пороховая бочка. Если кто-то с той, или другой стороны совершит ошибку, разницы нет, регион просто взорвется".

Власти Гибралтара (британского владения на юге Пиренейского полуострова) задержали танкер Grace 1 по запросу США, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций.