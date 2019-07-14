Быки на фестивале в Памплоне стали быстрее бегать

Восемь бегунов были госпитализированы в последний день фестиваля Сан-Фермин в испанском городе Памплона, сообщает Красный Крест.

Каждое утро с 7 по 14 июля тысячи людей, одетых в традиционные белые рубашки и красные нашейные платки, выстраиваются в узких улицах средневекового города, чтобы принять участие в многовековой традиции бега с быками. Шесть специально подготовленных для фестиваля быков пробегают почти 900 метров. Животных убивают в тот же вечер во время корриды.

Один американский бегун, приезжающий на соревнования последние 50 лет, сказал, что быки стали бегать намного быстрее. Добавив, что в 60-х и 70-х годах животные преодолевали расстояние за четыре минуты, а теперь им нужно менее двух с половиной минут.