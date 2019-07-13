Фиеста в Памплоне: быки поранили двух человек

Два человека получили травмы, убегая от быков на фиесте Сан-Фермин в испанском городе Памплона. Это был уже седьмой в этом году бег быков по улицам города на празднествах, которые продолжаются девять дней. Он был самым быстрым: быки преодолели предназначенную для них дистанцию за две минуты 12 секунд.

Бег быков, известный по-испански как энсьерро, ежегодно привлекает в Памплону около миллиона туристов со всего мира. Каждое утро в забеге по заполненным людьми узким улицам города принимают участие шесть быков, которых вечером того же дня убивают на корриде.

Фиеста Сан-Фермин в Памплоне получила всемирную известность благодаря американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, который посетил её в 1923 г. Впечатления от увиденного он описал в романе "И восходит солнце", который также издавался под названием "Фиеста".