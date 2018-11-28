Австралийский бык-переросток

Этому быку повезло. На скотобойню его не отправят. Причина тому – гигантский рост – 1 метр 94 сантиметра. Весит животное почти полторы тонны – в два раза больше, чем другие представители Голштинской породы. Живет этот бык по кличке Никерс в Австралии. В день он съедает почти 30 килограммов травы и злаков. Никерс, вероятно, самый высокий бык зеленого континента. Правда, до мирового рекорда он немного не дорос. Его обгоняет бык Беллино из Италии. Он выше своего австралийского собрата на восемь сантиметров.