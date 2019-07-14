Поддержит ли Брюссель Тегеран?

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини после поездки в зону Сахеля представит доклад о ситуации с напряженностью в этом регионе Африки на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

На встрече также будет обсуждаться иранская проблема. В какой степени министры ЕС могут поддержать Иран после заявления о повышения уровня обогащения урана в нарушение шестистороннего соглашения. Заявление о превышении лимита и требование о поддержке прозвучали из Тегерана в ответ на выход США из сделки.

"Если одна из сторон соглашения нарушает условия, сложно представить, что партнер будет его придерживаться во что бы то ни стало. Поскольку по существу ему просто не хватает мотивации, одной из основ международного соглашения". Натали Точчи политолог, советник Федерики Могерини

Члены совета также обсудят ответ ЕС на действия Турции, ведущей работы по добыче газа в акватории Кипра. Брюссель может сократить финансирование, получаемое Анкарой в качестве страны-кандидата на членство в ЕС.