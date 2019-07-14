Поддержит ли Брюссель Тегеран?

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини после поездки в зону Сахеля представит доклад о ситуации с напряженностью в этом регионе Африки на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
На встрече также будет обсуждаться иранская проблема. В какой степени министры ЕС могут поддержать Иран после заявления о повышения уровня обогащения урана в нарушение шестистороннего соглашения. Заявление о превышении лимита и требование о поддержке прозвучали из Тегерана в ответ на выход США из сделки.
Члены совета также обсудят ответ ЕС на действия Турции, ведущей работы по добыче газа в акватории Кипра. Брюссель может сократить финансирование, получаемое Анкарой в качестве страны-кандидата на членство в ЕС.