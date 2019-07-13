Пенс предложил гордиться центрами содержания мигрантов

Власти США объявили о намерении задержать сотни мигрантов для принудительной депортации. В преддверии общенациональной операции вице-президент Майкл Пенс посетил один из центров временного содержания иностранцев.

Журналисты, которые пришли вместе с ним, увидели, цитата по Reuters, «вонючие, набитые людьми помещения», в которых многим приходится спать на бетонном полу. Сам Пенс, впрочем, положительно оценил условия содержания мигрантов.

Хотя некоторые демократы в Вашингтоне говорят о центрах временного содержания как о «концентрационных лагерях», мы видели сегодня, что эти учреждения обеспечивают условия, которыми американцы могут гордиться. Майкл Пенс вице-президент США

Когда нам дают поговорить только с сотрудниками, мы не получаем откликов мигрантов об их содержании — о том, что им приходится переживать. И когда эти женщины рассказывают, что их поместили в клетку, что у них не работает кран (мы проверили сами, кран действительно не работает), а им говорят пить из туалетного бачка, — я им верю. Александрия Окасио-Кортес член Палаты представителей США

Некоторые участники слушаний в Палате представителей США высказывали опасения, что новая операция по задержанию мигрантов грозит обернуться новыми скандалами, связанными с разделением семей и изъятием детей. Инспектор департамента национальной безопасности Дженнифер Костелло сообщила, что центры содержания уже переполнены и там не хватает средств гигиены, а планы властей лишь усугубят эту ситуацию.

Президент Дональд Трамп настаивает на необходимости законно выдворить из страны тех, кто приехал нелегально. Он подчеркивает, что речь идёт прежде всего о тех, кто связан с криминалом и провоцирует рост преступности.