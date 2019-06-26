Миграционный кризис на границе США и Мексики

На границе США и Мексики гибнут нелегальные мигранты. Мексиканские пограничники обнаружили тела двух граждан Сальвадора — 25-летнего мужчины и его двухлетней дочери, которые утонули, пытаясь переплыть реку Рио-Гранде, чтобы попасть на американскую землю.

Ранее власти Мексики направили на охрану границы около 15 тысяч военных после того кого, как президент США Дональд Трапм пригрозил ввести торговые пошлины в связи с миграционным кризисом. На прошлой неделе власти США заявили, что намерены прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран, по мнению Вашингтона, не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом.

Между тем исполняющий обязанности главы Службы таможенного и пограничного контроля США Джон Сандерс сообщил, что уйдет в отставку в ближайшие недели. Причину такого решения он не уточнил. Наблюдатели отмечают, что Сандерс уходит, в первую очередь, из-за критики, звучащей в адрес американских властей на фоне тяжелой ситуации на границе между США и Мексикой.

По данным МВД Мексики, только в первом квартале текущего году в страну прибыли около 300 тысяч следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов.

В мае американские пограничники задержали 133 тысячи человек.

На днях после жалобы группы адвокатов американские власти предоставили более сносные условия содержания сотням детей нелегальных иммигрантов, которые были лишены средств личной гигиены, чистого белья и достаточной пищи на переполненной станции в городе Клинт (штат Техас). Часть детей переведены в центр Министерства здравоохранения США, а остальные — в палаточный городок в Эль-Пасо, который используется для временного размещения нелегальных иммигрантов.

Адвокаты выявили грубые нарушения в Клинте: дети не могли уснуть из-за голода, малолетним не предоставляли подгузников, а восьмилетним приходилось ухаживать за более младшими, так как власти держали их отдельно от родителей или родственников, которые незаконно пересекли границу Мексики с США.